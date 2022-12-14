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جريمة بشعة تهز لبنان.. إطلاق نار على رأس سائق سيارة لسبب صادم! (فيديو)

مجتمع

جريمة بشعة تهز لبنان.. إطلاق نار على رأس سائق سيارة لسبب صادم! (فيديو)
إطلاق نار على رأس سائق سيارة بسبب خلاف على أولوية المرور
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو لجريمة إطلاق نار في منطقة الزاهرية بمدينة طرابلس اللبنانية، أثارت غضبا كبيرا وجدلا واسعا.

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ويظهر الفيديو دخول شخص كان يقود دراجة نارية في نقاش مع صاحب سيارة بعد عدم تمكنه من المرور، فقام القاتل برمي دراجته أرضا وترجل نحو السائق وسحب مسدسه من خصره وأطلق النار على رأسه، ثم عاد إلى دراجته وواصل طريقه.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن رجلا يدعى عبد الله عيسى، أصيب برصاصة في رأسه خلال إشكال فردي على أفضلية مرور، وقع بالقرب من أفران المير، في منطقة الزاهرية بمدينة طرابلس بشمال البلاد.

وتم نقله إلى المستشفى ووصفت حالته بالحرجة، ليفارق الحياة هناك، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث وتعقب مطلق النار.

المصدر: وكالات

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