جريمة بشعة تهز لبنان.. إطلاق نار على رأس سائق سيارة لسبب صادم! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو لجريمة إطلاق نار في منطقة الزاهرية بمدينة طرابلس اللبنانية، أثارت غضبا كبيرا وجدلا واسعا.

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ويظهر الفيديو دخول شخص كان يقود دراجة نارية في نقاش مع صاحب سيارة بعد عدم تمكنه من المرور، فقام القاتل برمي دراجته أرضا وترجل نحو السائق وسحب مسدسه من خصره وأطلق النار على رأسه، ثم عاد إلى دراجته وواصل طريقه.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن رجلا يدعى عبد الله عيسى، أصيب برصاصة في رأسه خلال إشكال فردي على أفضلية مرور، وقع بالقرب من أفران المير، في منطقة الزاهرية بمدينة طرابلس بشمال البلاد.

وتم نقله إلى المستشفى ووصفت حالته بالحرجة، ليفارق الحياة هناك، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث وتعقب مطلق النار.

نضع دماء الشاب عبدالله عيسى الذي قتل اليوم بعد أن أصيب برصاصة في رأسه خلال خلاف على أفضلية المرور في طرابلس برقبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الذي يتغنى زوراً بالأمن الممسوك. #طرابلس#السلاح_المتفلت#عبدالله_عيسى — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) December 12, 2022

مع بداية "الخطة الأمنية" في طرابلس، جريمة إطلاق نار بشعة بحق الشاب عبدالله عيسى الذي أتمنى له الشفاء العاجل.



هذا الواقع يثبت الفشل الذريع لخطط الحكومة برئيسها ووزيري داخليتها ودفاعها.



لا حل سوى بضبط السلاح وحصره وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، مع رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة. pic.twitter.com/uDDg0vRD0W — Halimé El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) December 13, 2022

ما حصل اليوم في #طرابلس باطلاق النار على المواطن عبدالله عيسى بوضح النهار و لسبب تافه هو افضلية مرور إن دل على شيئ فعلى تحلل مكونات الدولة ، الى متى !

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عبدالله عيسى ليس الضحية الأولى ولن يكون الأخيرة لأشخاص فقدوا كل حس بالإنسانية وامتهنوا الإجرام.

بس لأن ما قربلو شوي ليقطع بدراجتو النارية فأطلق النار عليه. pic.twitter.com/YjbIPlnFeY — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) December 12, 2022

المصدر: وكالات