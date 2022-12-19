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من أين تأتي شجرة رأس السنة الأولى إلى الكرملين؟

مجتمع

من أين تأتي شجرة رأس السنة الأولى إلى الكرملين؟
wikidedmoroz.ru
صورة أرشيفية
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تم قطع أهم شجرات رأس السنة وعيد الميلاد في روسيا، والتي ستزيّن ساحة "سوبورنايا" (الكاتدرائية) في الكرملين، في منطقة فولوكولامسك بالقرب من موسكو.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن عمر شجرة الشوح بلغ 95 عاما، كما بلغ قطر جذعها 56 سنتيمترا، وارتفاعها 27 مترا. تم العثور عليها من قبل الحراج ومساعديه الشباب. ويريد الشباب إنماء شتلات من بذور أقماع شجرة الشوح الرئيسية من أجل زرعها في مكان تم فيه قطع الشجرة.

وكان ديوان الرئيس الروسي قد أفاد في وقت سابق بأن شجرة شوح بعمر95 عاما وارتفاع 27 مترا من منطقة فولوكولامسك بضواحي موسكو ستكون شجرة رأس السنة  للبلاد والتي ستنصب في ساحة "سوبورنايا" بالكرملين، وسيتم تسليمها للكرملين.

 المصدر: 1tv.ru 

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