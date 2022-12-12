مصر.. تحذير هام من تحد خطير جدا يوجه للأطفال والمراهقين

حذرت السلطات المصرية من ممارسة تحدي تشارلي (لعبة قطع الشرايين) المنتشرة عبر تطبيق "تيك توك"، معلنة عن إطلاق حملات توعية حول خطورة تقليد ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبعد أن رصد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، زيادة تقليد الطلاب في المدارس للتحديات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك"، والتي تسبب في حدوث نتائج كارثية، آخرها إصابة الطالب بالشلل وكسور في النخاع الشوكي بسبب تجربته لتحدي (القذف لأعلى)، أعلن رئيس المجلس عبد الرؤوف علام عن إطلاق حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور في المدارس، تحت إشراف وزارة التربية، حول خطورة تقليد كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تزايد مقاطع الفيديو لعدد من طلاب المدارس يمارسون طقوسا غريبة تسمى تحدي تشارلي (تحدي الأقلام الرصاص، وتتحول للعبة قطع الشرايين أحيانا).

وحذر علام من محاولة ممارسة تحدي تشارلي، والتي توهم الطلاب باستحضار الجن والشياطين، وهو عبارة عن تحد مكسيكي الأصل ظهر عام 2015، إلا أنه تم تداوله مؤخرا عبر تطبيق "تيك توك".

كما شدد على خطورة ممارسة الطلاب لتحدي تشارلي، لأنها تؤدي في بعض الحالات إلى إدخال عقل الطالب أو الطالبة في مرحلة الأوهام وتخيل أمور ليست حقيقية.

وأشار إلى أن المثير للشكوك في ممارسة تحدي تشارلي (لعبة قطع الشرايين)، فشروطه تتطلب مشاركة الأطفال أو المراهقين وليس البالغين، مما يعنى أنه يؤثر على استقرارهم النفسي والعقلي.

هذا وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ حملات توعية للطلاب لتوعيتهم من خطورة الألعاب الإلكترونية والتحديات شديدة الخطورة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة تطبيق "تيك توك".

المصدر: "المصري اليوم"