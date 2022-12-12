مواقع التواصل الاجتماعي تضج بصورة الأمير الراحل سعود الفيصل بعد سؤال ناشطة حوله (صورة)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورة نادرة للأمير السعودي الراحل سعود الفيصل في طفولته.

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ونشر حساب الناشطة الكويتية عبلة المرزوق سؤال: "سياسي ودبلوماسي ولد 1940 توفي 2015..وزير خارجية...الأطول خدمة في العالم عندما يتحدث ينصت العالم..من هو رحمه الله؟"

ليعود رواد مواقع التواصل بنشر الصورة مع الإجابة عن السؤال بأنه الأمير الراحل سعود الفيصل.

الله يرحمك ياسمو الامير سعودالفيصل https://t.co/O20NX5Lbjs — Fahad m - abu meshari albaiji (@alboiji) December 12, 2022

المصدر: RT