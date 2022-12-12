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ميغان ماركل من فيلمها الوثائقي مع الأمير هاري: "تم إطعامي للذئاب" (فيديو)

مجتمع

ميغان ماركل من فيلمها الوثائقي مع الأمير هاري:
Gettyimages.ru
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قالت دوقة ساسكس، ميغان مارك، إنها "أطعمت للذئاب" قبل أن تغادر بريطانيا مع زوجها دوق ساسكس الأمير هاري، في مقطع دعائي جديد للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هاري وميغان" على نتفليكس.

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ونشر حساب منصة "نتفليكس" مقطعا دعائيا للحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل، الذي سيصدر يوم الخميس المقبل، حيث تحدثت فيه ميغان قائلة: "لقد تم سحب قوة أمننا، كان الجميع في العالم يعرفون مكاننا".

وأكملت: "لم يتم إلقائي للذئاب، بل تم إطعامي للذئاب".

كما ظهر الأمير هاري مبتسما، وقال: "نحن في رحلة الحرية"، و"أتساءل ما الذي كان سيحدث لنا لو لم نخرج عندما فعلنا ذلك"، وذلك في بداية المقطع الدعائي.

وأضاف هاري: "لقد كانوا سعداء بالكذب لحماية أخي"، في إشارة إلى الأمير ويليام.

واستطرد: "لم يكونوا أبدًا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا"، وقال في ختام المقطع الدعائي: "لقد شعرت دائمًا كما لو كانت هذه معركة تستحق القتال من أجلها".

وكان الزوجان اتهما في الجزء الأول الدعائي للحلقات، العائلة الملكية البريطانية، بتسريب معلومات للصحافة في محاولة لتدمير سمعتيهما.

المصدر: RT

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