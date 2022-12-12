الشرطة الإماراتية تنقذ شابا حاول الانتحار من أعلى جسر في البلاد (فيديو)

كشف الأمن الإماراتي اليوم الاثنين، تفاصيل إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من أعلى جسر في البلاد، حيث وثق مقطع فيديو عملية الإنقاذ.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، استطاعت القيادة العامة لشرطة عجمان إنقاذ حياة شاب من جنسية آسيوية قبل محاولته الانتحار بالقفز من أعلى جسر في إمارة عجمان.

وأوضح العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان تفاصيل الواقعة، لافتا إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود شخص يهدد بالانتحار بالقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ خليفة، حيث انتقل أفراد التحريات والمباحث الجنائية ودوريات الشرطة على الفور إلى المكان، وبالحوار معه والتحايل عليه تمكنوا من ضبطه والسيطرة عليه والحيلولة دون إلقاء نفسه عن الجسر.

وأضاف أنه تم نقل الشاب إلى مركز شرطة الحميدية، وبالتحقيق معه تبين أنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، كما تبين أنه شخص طبيعي ولا يعاني من أية أمراض، وتم إرشاده وتقديم النصيحة وتحويله إلى الشرطة المجتمعية للمساعدة في تسوية أوضاعه المالية ليعود لحياة آمنة مستقرة.

شرطة عجمان تنقذ شاباً حاول الانتحار بسبب ضائقة مالية pic.twitter.com/O1QcgFSQgI — ‏ajmanpoliceghq (@ajmanpoliceghq) December 11, 2022

المصدر: "البيان"