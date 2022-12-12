أمريكا .. طرد ممرضين بعد سخريتهم من مرضى في فيديو "تيك توك"!

طرد مستشفى أمريكي أربعة من الممرضين ظهروا في فيديو "تيك توك" يسخرون من مطالب المرضى وسلوكهم.

وأشارت Emory Healthcare ومقرها أتلانتا، إلى الممرضين بـ "الموظفين السابقين" في منشور على "إنستغرام" يوم الجمعة.

ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 60 ثانية، والذي تمت مشاهدته مئات الآلاف من المرات، الممرضين يسخرون من الأشخاص الذين يطلبون "الاستحمام وتناول الطعام" عند وصولهم إلى المستشفى لتحفيز المخاض، أو رفض مسكنات الألم على الرغم من الشعور بألم واضح.

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وأقر بيان المستشفى بشأن مقطع الفيديو بأنه "تضمن تعليقات غير محترمة وغير مهنية حول مرضى الولادة في مستشفى جامعة Emory Healthcare". وكشف أيضا أن Emory "حققت في الموقف واتخذت الإجراءات المناسبة مع الموظفين السابقين المسؤولين عن الفيديو".

وجاء في بيان Emory: "لا يمثل هذا الفيديو التزامنا بالرعاية التي تتمحور حول المريض والأسرة، ولا يرقى إلى مستوى القيم والمعايير التي نتوقع من كل عضو في فريقنا الالتزام بها وإثباتها".

وعلى الرغم من عدم وجود رابط سببي مباشر بين الفيديو وحالة الممرضين "الموظفين السابقين"، أكدت Emory Healthcare لوسائل الإعلام المحلية عبر البريد الإلكتروني أن نظام المستشفى لديه سياسة في شأن وسائل التواصل الاجتماعي يجب على الموظفين الالتزام بها.

وحذف منشور "تيك توك" الأصلي، الذي نشره المستخدم hanhinton يوم الخميس، بعد تدفق ردود غاضبة، ولكن ليس قبل إعادة نشره في مكان آخر. وتضمن أحد برامج إعادة نشر لقطة شاشة لملف تعريف بـ هينتون على "فيسبوك"، يصفها بأنها ممرضة مسجلة في Labour and Delivery في Emory Healthcare، على الرغم من أن ملفها الشخصي لم يعد عاما وليس من الواضح ما إذا كانت لا تزال تعمل هناك.

المصدر: RT