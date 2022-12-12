السيول تغرق شوارع مكة والسلطات تعلق الدراسة وتدعو للصلاة في المنازل (فيديو)
هطلت أمطار غزيرة على مكة ما تسبب بحصول سيول في بعض المناطق، الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتحذير من الخروج إلا للضرورة القصوى.
وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي: "نؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة".
وأعلنت جامعة الطائف عن "تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة، الاثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت".
كما تم الإعلان أيضا عن تعليق الدراسة، اليوم الاثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.
من جهته، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن "هناك إغلاق للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم استخدام الطرق البديلة".
أمطار وسيول الشرائع بمكة.— هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 11, 2022
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سيول وأمطار غزيرة تضرب مدينة #مكة_المكرمة وسط تحذيرات من السلطات بعدم الخروج من المنازل pic.twitter.com/C5dL3nztzs— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 12, 2022
وأهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: "حفاظا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".
كذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي أن "مدني مكة المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة" في أحد الطرقات، مؤكدا عدم تسجيل إصابات.
تعليق الدراسة في #مكة_المكرمة بسبب السيول #سيول_مكةpic.twitter.com/g21Awn8R0E— ⚡صدى⚡ (@saada_83) December 12, 2022
مدني #مكة_المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة في طريق الجعرانة - القوبعية، ولا إصابات. pic.twitter.com/1R7KkrPBum— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2022
مع سيول شمال #مكه_الان— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2022
المساجد 🕌 تعلن في الاذان
صلو في رحالكم
فجر الاثنين ١٨ جمادأول ١٤٤٤ #امطار_مكه#امطار_جده#جده_الان
عضو المجموعة محب الخير سند السلمي pic.twitter.com/jvi5Ajh73r
مدني #مكة_المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة في طريق الجعرانة - القوبعية، ولا إصابات. pic.twitter.com/1R7KkrPBum— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2022
المصدر: واس