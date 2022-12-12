السيول تغرق شوارع مكة والسلطات تعلق الدراسة وتدعو للصلاة في المنازل (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة على مكة ما تسبب بحصول سيول في بعض المناطق، الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتحذير من الخروج إلا للضرورة القصوى.

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وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي: "نؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة".

وأعلنت جامعة الطائف عن "تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة، الاثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت".

كما تم الإعلان أيضا عن تعليق الدراسة، اليوم الاثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

من جهته، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن "هناك إغلاق للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم استخدام الطرق البديلة".

أمطار وسيول الشرائع بمكة.



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pic.twitter.com/VTNECidRVj — هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 11, 2022

سيول وأمطار غزيرة تضرب مدينة #مكة_المكرمة وسط تحذيرات من السلطات بعدم الخروج من المنازل pic.twitter.com/C5dL3nztzs — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 12, 2022

وأهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: "حفاظا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".

كذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي أن "مدني مكة المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة" في أحد الطرقات، مؤكدا عدم تسجيل إصابات.

مدني #مكة_المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة في طريق الجعرانة - القوبعية، ولا إصابات. pic.twitter.com/1R7KkrPBum — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2022

مع سيول شمال #مكه_الان

المساجد 🕌 تعلن في الاذان

صلو في رحالكم

فجر الاثنين ١٨ جمادأول ١٤٤٤ #امطار_مكه#امطار_جده#جده_الان

عضو المجموعة محب الخير سند السلمي pic.twitter.com/jvi5Ajh73r — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2022

مدني #مكة_المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة في طريق الجعرانة - القوبعية، ولا إصابات. pic.twitter.com/1R7KkrPBum — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2022

المصدر: واس