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السيول تغرق شوارع مكة والسلطات تعلق الدراسة وتدعو للصلاة في المنازل (فيديو)

مجتمع

السيول تغرق شوارع مكة والسلطات تعلق الدراسة وتدعو للصلاة في المنازل (فيديو)
سيول مكة
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هطلت أمطار غزيرة على مكة ما تسبب بحصول سيول في بعض المناطق، الأمر الذي دفع السلطات السعودية للتحذير من الخروج إلا للضرورة القصوى.

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وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي: "نؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة".

وأعلنت جامعة الطائف عن "تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة، الاثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت".

كما تم الإعلان أيضا عن تعليق الدراسة، اليوم الاثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

من جهته، أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن "هناك إغلاق للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم استخدام الطرق البديلة".

وأهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: "حفاظا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".

كذلك، أعلن الدفاع المدني السعودي أن "مدني مكة المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة" في أحد الطرقات، مؤكدا عدم تسجيل إصابات.

المصدر: واس

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