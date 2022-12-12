بعد جريمة مروعة هزت الكويت.. القضاء يستبدل المؤيد بحكم إعدام

قضت محكمة التمييز في الكويت نهائيا بإعدام قاتل الشابة فرح أكبر، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام في البلاد.

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وفي وقت سابق، قضت محكمة الاستئناف في الكويت بالحبس المؤبد على الجاني البالغ من العمر 32 عاما. وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الجاني وهو يقوم بخطف فرح، في أحد أيام رمضان 2021، بينما كانت برفقة طفلتها وابن شقيقتها في سيارتها، ثم قام بقتلها طعنا.

وحاول الجاني خلال المحاكمة إنكار المنسوب إليه، قائلا إن الضحية أخرجت سكينا من الدرج وطعنت نفسها به.

ثم أقر بأنه ترك سيارته في الطريق، وصعد سيارة المجني عليها وقادها إلى منطقة العدان، حيث طعنها في صدرها أمام الطفلين، وحاول إسعافها إلى مستشفى العدان، حيث كانت على قيد الحياة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

ثم هرب الجاني إلى منزل ذويه في منطقة الرقة، وغير ملابسه وذهب للاختفاء في أحد فنادق منطقة حولي، حتى تم تحديد موقعه وضبطه وتحريز ملابسه من منزله في منطقة الرقة، والتي كانت ملطخة بالدماء.

محكمة التمييز تقضي بالإعدام بدل المؤبد لقاتل فرح أكبر وتسدل الستار على القضية التي هزت الكويت. pic.twitter.com/J6BC6jFJ7y — المجلس (@Almajlliss) December 12, 2022

المصدر: وكالات