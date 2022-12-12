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هجوم على الممثل الأمريكي كيفين هارت بسبب حديثه عن ملوك مصر

مجتمع

هجوم على الممثل الأمريكي كيفين هارت بسبب حديثه عن ملوك مصر
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طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بإلغاء حفل الممثل الأمريكي كيفن هارت، المقرر له بمصر في 21 فبراير العام 2023 المقبل وذلك بسبب تصريحات سابقة له حول ملوك مصر القدماء.

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وكان هارت في تصريحات سابقة قد قال : "يجب أن نعلّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية، التي يتم ترسيخها في التعليم في أميركا"، متسائلا: "تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا؟".

وأتهم هارت بالعنصرية، وفبركة التاريخ المصري، ما أثار هجوما عليه إزدادت حدّته مع الإعلان عن حفل ستاند أب كوميدي، في فبراير القادم في القاهرة، تنظّمه أحدى الشركات الخاصة.

هجوم على الممثل الأمريكي كيفين هارت بسبب حديثه عن ملوك مصر

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين، عبر رابط الحدث الذي نشرته الشركة المنظمة، كلها ضد إقامة الحفل، ورفعوا شعار "غير مرحب به في مصر"، ويتوقع أن تتسبب هذه الحملات في إلغاء الحفل.

المصدر : وسائل إعلام مصرية

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