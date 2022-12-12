شاهد.. رد فعل المصريين على حديث إعلامية حول مشاهدة كريستيانو رونالدو لبرنامجها

سخر المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من حديث الإعلامية المصرية، ياسمين عز، التي قالت إن كريستيانو رونالدو متابع لبرنامجها.

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ويظهر في الفيديو الساخر الذي نشره عدد كبير من المصريين، جلوس كريستيانو رونالدو على طاولة برفقة أطفالة وصديقته جورجينا، وهما يشاهدون فيديو مركب للإعلامية المصرية وسط تصفيق من كريستيانو رونالدو.

ووجهت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء يوم الأحد، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بعد الخسارة أمام المغرب.

وفي بداية برنامجها "كلام الناس" صفقت ياسمين عز، تقديرا لرسالة جورجينا رودريغيز لشريكها رونالدو، قائلة: "الله عليكي يا بنتي، ونتعلم منها الحب".

وأضافت الإعلامية: "جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم".

وواصلت ياسمين عز:"رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة..".

ووجهت ياسمين عز، رسالة لكريستيانو رونالدو، قائلة: "رسالتي لرونالدو، وأنا عارفه أنه بيتابع البرنامج وبيحبنا وبيحب البرنامج .. ونبي يا شيخ اجبر بخاطر جورجينا واتجوزها، شايلاك في عينيها وصاينه ولادك ومحافظه عليهم، وعمرها ما اشتكت".

المصدر: RT