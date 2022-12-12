شاهد.. نشر أول صورة لصاحب إعلان "أبو كيان" المثير للجدل في مصر

كشف الأمن المصري ملابسات تداول صورة لإعلان يروج لبيع المواد المخدرة المتنوعة، مرفقا به أرقام هواتف محمولة "محددة" على فيسبوك.

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وكشف البيان الأمني أن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية تمكنا من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة، شهرته "أبو كيان" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وعُثر بحوزته على 6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و2 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدونا عليها، "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات أيس وحشيش ومادة وبانجو وتامول، ورقما هاتفين مُحددان".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي التفاصيل، انتشرت في "فيسبوك" صورة لإعلان يروج لبيع المخدرات تحمل عنوان "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات"، حيث رصدت الأجهزة الأمنية المنشور، وتم الوصول إلى متهمين في هذه الواقعة، بمحل إقامتهما دائرة مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، ونجحت القوات في القبض عليهما.

المصدر: القاهرة 24