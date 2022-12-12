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مصر.. عمر كمال يحسم الجدل حول زواجه من طليقة الفيشاوي

مجتمع

مصر.. عمر كمال يحسم الجدل حول زواجه من طليقة الفيشاوي
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حسم الفنان المصري عمر كمال الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول زواجه من ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

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وقال مطرب المهرجانات المصري خلال تصريحات لوسائل الإعلام المصرية أنه لم يتزوج حتى الآن، ولا يرغب في التحدث حول هذا الموضوع أو عن علاقته بسيدة الأعمال ندى الكامل.

وأثارت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل بشأن علاقتها بمطرب المهرجانات عمر كمال من خلال نشر صورة برفقته مرة أخرى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".

وكانت ندى الكامل قد أعلنت طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي نهاية العام الماضي، عبر رسالة نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، ووقع هذا بعد قصة حب كبيرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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