"شفت سيدنا النبي في اليقظة".. فنانة مصرية كبيرة تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

كشفت الفنانة المصرية حنان شوقي، العديد من الأسرار خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس".

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وقالت حنان، خلال اللقاء، عن فترة ابتعادها عن التمثل :" "رميت الدنيا، دوست على الدنيا ما فيها، علشان أشتري نفسي، وأشتري قلبي وروحي، واتخذت للحقيقة وللي أنا مخلوقة علشانه، أنا لقيت نفسي غريبة، وحسيت إن روحي غريبة، ودعيت ربنا انه لو أنا غلطانة أرشدني، ولو صح أرشدني للي أنا حساه".

وأضافت حنان شوقي، :"في شهر رمضان كنت أقرأ القرآن الكريم شوفت ليلة القدر، وشوفت سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم في اليقظة، وليس في المنام، وهذا الأمر غيرني 360 درجة".

وتابعت:"أنا اتهديت واتبنيت من جديد، زي ما ربنا عايز، نفسيا وروحانيا وكل حاجة".

يذكر أن آخر أعمال حنان شوقي مسلسل "الأب الروحي 2"، حيث قدّمت دور "خديجة" عام 2018