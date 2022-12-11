بوتين مطمئنا أحد الضباط الشباب بعد تعثره في الكلام: بعد عشرين عاما من إلقاء الخطب لازلت أقلق

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مصافحته لأحد الضباط في الجيش الروسي الذي ارتبك أثناء إلقائه كلمة، إنه هو(بوتين) بدوره لا يزال يشعر بالقلق خلال إلقائه الخطب العامة.

وكان الضابط الذي تم تكريمه يلقي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: "في هذه الأوقات الصعبة، نحن مقاتلي روسيا على استعداد لتعزيز مجد الأسلحة الروسية بكل شرف، وألا نخزي ذكرى أسلافنا"، حينها توقف عن الكلام لسبب ما، فاقترب منه بوتين، ليشد من أزره قائلا: لا تتعجل! اهدأ واطمئن، كلنا هنا أهلك.

وأكد الضابط في كلمته أن "مقاتلي روسيا على استعداد لتعزيز مجد الأسلحة الروسية بكل شرف".

وقال: "على الرغم من كل الصعوبات، سنكمل مهمتنا وسنقضي على تلك العدوى النازية، التي تحاول تقسيم شعوبنا، ومحو تاريخنا المشترك. النصر لنا".

المصدر: تاس