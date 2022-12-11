تداول فيديو مشهد خطير خلال زفاف مصري.. والداخلية تعلق (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهدا خطيرا خلال حفل زفاف في مصر، حيث جلس بعض الأشخاص على نوافذ سياراتهم خلال سيرها بتهور.

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على إثر ذلك، نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو الواقعة، التي حدثت في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".

وقالت في بيان لها إنه "بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المخالفين".

وأضافت: "بمواجهتهما أيدا ما جاء بمقطع الفيديو وأقرا ارتكابهما الواقعة ابتهاجا بحفل زفاف أحد أصدقائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة".

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد البرامج التليفزيونية بإحدى القنوات الفضائية يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالجلوس على نوافذ سيارتين حال سيرهما برعونة وتهور بدائرة قسم شرطة أول #أكتوبر#بالجيزة . pic.twitter.com/eqvS0DM3tW — وزارة الداخلية (@moiegy) December 9, 2022

المصدر: وزارة الداخلية المصرية