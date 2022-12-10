مصر.. إيقاف المطرب الشعبي عمر كمال عن الغناء وتحويله للتحقيق

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وتحويله للتحقيق.

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وأصدرت النقابة بيانا رسميا بشأن التحقيق مع عمر كمال، قالت فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف العضو عمر محمد كمال محمود الشهير بـ"عمر كمال" لحين الانتهاء من التحقيق معه".

وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، أوضح رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية منصور الهندي أن مجلس النقابة قرر وقف عمر كمال بسبب غنائه بالخارج دون تصريح وإحيائه عددا من الحفلات دون الالتزام بميثاق النقابة.

المصدر: "القاهرة 24"