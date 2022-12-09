مصر.. حبس طبيب نساء لاتهامه بإدارة مركز للإجهاض وحرق الأجنة!

أمرت جهات التحقيق المصرية بالجيزة، بحبس طبيب النساء والولادة المتهم بإدارة مركز للإجهاض برفقة 5 آخرين، والذين ضبطوا بحوزتهم 90 ألف جنيه، وأقراص مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد قبضت على طبيب و5 آخرين، بتهمة إدارة مركز للإجهاض وبحوزتهم 90 ألف جنيه، وأقراص مخدرة، وذلك في منطقة كرداسة بالجيزة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الطبيب في أثناء القبض عليه كان يجري عملية إجهاض لطالبة، وكانت أسرتها تنتظر خروجها من غرفة العمليات، وتم رصد عدد من السيدات رفقة أزواجهن في انتظار دورهن لإجراء عمليات إجهاض.

كما عثر رجال الأمن على برميل بالطابق الثاني لمركز الإجهاض حيث كان الطبيب المتهم يحرق فيه الأجنة، وأيضا بقايا الأجنة كانت طعامًا للكلاب الضالة أمام مركز الإجهاض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واعترف الطبيب أمام جهات التحقيق أنه يجري تلك العمليات ويقوم بالتخلص من الأجنة بواسطة الحرق في برميل بالطابق الثاني لمركز الإجهاض، ويضع بعض الأجنة طعاما للكلاب الضالة أمام المركز للتخلص منها، وفق ما ذكر موقع "القاهرة 24".

المصدر: "القاهرة 24"