مكافأة زهيدة لعامل نظافة أردني عثر على 20 ألف دينار تثير تفاعلا بمواقع التواصل

تمكن عامل نظافة أردني من العثور على مبلغ 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) تعود لمسؤول في أحد المولات التجارية في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، فيما تم منح العامل مكافأة 10 دنانير.

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وفي هذا الصدد، أوضح رئيس شعبة النظافة في مديرية القويسمة التابعة لأمانة عمان الكبرى إبراهيم الساخن تفاصيل الواقعة قائلا: "وردني إتصال هاتفي، يستنجد صاحبه، وهو رئيس قسم المحاسبة في أحد المولات يفيد فيه، أن عاملة النظافة قامت عن طريق الخطأ، بوضع كيس أسود يحتوي مبلغ 20 ألف دينار في حاوية النفايات، ظنًا منها أنه كيس زبالة.

في حين أقدم إبراهيم الساخن على الاتصال بسائق الطاحنة التي نقلت النفايات من المول، كي لا تصل إلى المكب، وتصبح عندها، عملية العثور على المبلغ صعبة بل شبه مستحيلة، حيث تم تفريغ حمولة الطاحنة بالكامل والتي تتراوح من 8إلى 9 طن نفايات، في ساحة "سوق السبت" الكائن في حي النهارية بالقويسمة، وجرى التفريغ على ثلاثة مراحل، تمثل كامل الطاقة الاستيعابية للطاحنة.

وبدأت عملية البحث من قبل 3 عمال نظافة، وبحضور صاحب المول وموظفيه، وقوة أمنية.

وتمكن أحد العمال من العثور على كيس النقود بعد نحو 20 دقيقة من العمل، حيث استلم المسؤول المبلغ، بعد أن قام رجال الأمن العام بتصويره، وقام صاحب المول بمكافأة عامل الوطن الذي عثر على المبلغ بأن أعطاه مبلغ 10 دنانير (نحو 14 دولارا).

وأثارت هذه المكافأة "الزهيدة" تفاعلا بمواقع التواصل حيث رأى البعض أنها قليلة جدا.

حسبي الله فيه اضعف الايمان عشره بالميه — 🇵🇹🇧🇷شُــ‐وْقٌ Nada💙🇯🇴 (@shuug_99) December 8, 2022

ول عليه ما ابخله

شعرة من جلد خنزير — تباهي 02 م🇦🇷 💙 (@do_am23) December 8, 2022

المصدر: "خبرني" + RT