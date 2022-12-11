متحف النصر يختم طوابع البريد المكرّسة للأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

شهد متحف النصر في موسم يوم 9 ديسمبر مراسم ختم طوابع البريد المكرّسة لأبطال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقد أقيمت تلك الفعالية في إطار منتدى" مدرسة الأبطال" الخاص بمشاريع التوجيه المعنوي الوطني.

وشارك في الفعالية مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وزير التربية سيرغي كرافتسوف، رئيس الإدارة الرئاسية لشؤون المشاريع الاجتماعية سيرغي نوفيكوف، أعضاء حزب "روسيا الموحدة"، المسؤولون في وزارة الدفاع والمقاطعات، الناشطون في المنظمات الشبابية.

أما العسكريون الذين تكرس لهم 10 طوابع بريد من أسرة " أبطال روسيا الاتحادية المشاركون في العملية العسكرية الخاصة" فتم تكريمهم بلقب "بطل روسيا" بعد وفاتهم، وذلك في إطار مشروع "الذاكرة التاريخية" الوطني. وقد بلغ عدد النسخ لكل طابع بريد 70000 نسخة. وتم تصنيع ختم تذكاري خاص مع ذكر تاريخ 9 ديسمبر عام 2022.

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وتولت قيادتا وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي تحديد أسماء الأبطال الذين تم تخليد ذكراهم على طوابع البريد.

وقال منظمو الفعالية إن مواطني روسيا أتيحت لهم الآن فرصة لشراء طوابع بريدية ومجموعات تذكارية وطنية من بين الطوابع المتوفرة في مكاتب البريد وغيرها من المؤسسات الحكومية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك يمكن الاطلاع على سير حياة الأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة ومآثرهم في معرض" الوفاء للوطن" الذي افتتح يوم 9 ديسمبر في متحف النصر.

المصدر: نوفوستي