سلم الرسالة قبل وفاته بيومين.. جامعة بريطانية تمنح شابا سعوديا درجة الدكتوراه

وجه الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا، الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، لحضور حفل تخرج طالب الدكتوراه السعودي، تركي بن مسفر مدرهم الخنفري القحطاني، من قسم الإدارة في جامعة برمنغهام.

وحضر حفل التخرج المستشار في الملحقية الثقافية في لندن الدكتور عبد العزيز الردادي، والدكتور أحمد الصعب، زميل الراحل القحطاني في مرحلة الدكتوراه، والمحامي زيد الفراج.

وخيم الحزن يوم الأربعاء على طلاب وطالبات جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة عند إعلان تخرج زميلهم الدكتور تركي بن مسفر مدرهم الخنفري القحطاني من قسم الإدارة بجامعة برمنغهام، حيث غيبه الموت قبل حصوله على الشهادة بسبب مرضه.

وقال المحامي زيد الفراج صديق الفقيد: "تشرفت باستلام شهادة صديق الطفولة الذي رحل بعد أن سلم الرسالة يرحمه الله قبل وفاته بيومين، وعرِضت على لجنة المناقشة واجتازت الرسالة المتطلبات الأكاديمية، وبسبب وفاته تم إعفاء الرسالة من المناقشة وبحكم جودة الرسالة، قررت الجامعة أن الرسالة تستحق أن يمنح على أساسها درجة الدكتوراه، وأعفيت الرسالة من المناقشة لتعذر ذلك".

وكان القحطاني قد حصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 2003 تخصص العلوم السياسية، ودرجة الماجستير عام 2011 في تخصص موارد بشرية من جامعة إستيرلنج ببريطانيا، فيما حصل على الدكتوراه في الفترة 2015-2022 في تخصص الإدارة من قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة برمنغهام البريطانية.

المصدر: عكاظ