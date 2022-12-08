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نائبة تركية تخلع حجابها على الهواء أثناء كلمتها في البرلمان (فيديو)

مجتمع

نائبة تركية تخلع حجابها على الهواء أثناء كلمتها في البرلمان (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام نائبة في البرلمان التركي، بخلع حجابها ثم رميه على أرضية البرلمان، اعتراضا على العمليات العسكرية التركية.

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وأقدمت النائبة في البرلمان التركي عن "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض رمزية طوسون، على خلع الحجاب ثم رميه على أرضية البرلمان، خلال كلمة ألقتها أثناء مشاركتها جلسة مناقشة الميزانية العامة في البرلمان التركي، مساء أمس الأربعاء.

وقالت رمزية طوسون: "لإنهاء الصراعات والحروب وإحلال سلام مشرف في هذه المنطقة الجغرافية، ألقي هنا حجابي في هذا المكان الذي تتخذ فيه جميع قرارات الحروب"، في محاولة منها للاعتراض على قيام تركيا بمحاربة التنظيمات التي تعدها "إرهابية" و"تهدد أمنها القومي".

المصدر: وكالات"

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