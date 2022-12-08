مصر.. كاميرات المراقبة تكشف المتهم ودوافع اغتيال محام بـ3 رصاصات داخل مكتبه

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل جديدة ودوافع مقتل المحامي المصري بنداري حمدي داخل مكتبه بـ3 رصاصات.

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وكشفت قوات الشرطة غموض الواقعة التي تخلص فيها الجاني من المجني عليه بـ3 طلقات بسلاح آلي.

وأثناء الفحص عثرت القوات الأمنية على كاميرات مراقبة، إحداها فى المكتب، رصدت تحركات المتهم، وتفاصيل الجريمة التى استغرقت قرابة 120 ثانية، حيث ظهر فى تسجيل الكاميرا شخص ملثم، يرتدي العباءة الصفراء التي عثر عليها فى مسرح الجريمة، يقتحم غرفة المحامي، ويخرج بندقية آلية، ويطلق 3 طلقات تجاه المجني عليه، اخترقت جسده، ثم فر هاربا مستقلا دراجة نارية، التقطت الكاميرات لوحتها المعدنية وقت الهروب.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد مالك الدراجة وتبين أنه شاب فى العقد الرابع من عمره، وأنه من أهالي المنطقة، وكانت زوجته قد أقامت ضده قضية نفقة ونجح الضحية المحامي الخاص بها في الحصول على أحكام قضائية ضد الشاب المشتبه فيه.

وقال المتهم فى محضر الشرطة إنه نفذ الجريمة انتقاما من المحامي، بعد حصوله على أحكام قضائية لصالح زوجته، وأرشد على سلاح الجريمة، وعلى الفور تمت إحالته إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات، وأجرت معاينة تصويرية للمتهم، أجرى خلالها محاكاة بالصوت والصورة.

واعترف بتفاصيل الواقعة، فى تحقيقات النيابة، التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وتم عرض المتهم صباح اليوم على قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة القضية.

المصدر: الوطن