طبيب يكشف عن ظاهرة تسبب السرطان لعدد كبير من المصريين (فيديو)

كشف طبيب مصري يدعى أمير عبد الحميد، عن كارثة تحدث في الشارع المصري تسبب سرطانا لعدد كبير من المصريين دون علم.

إقرأ المزيد

وأوضح الطبيب المصري في فيديو له تحت مسمى "تجار السموم"، أن عددا كبيرا من الأشخاص يقومون بالتجول في الشوارع المصري لشراء الزيت المستخدم في البيوت والذي يتواجد به شوائب، لإعادة تدويره واستخدمه مرة أخرى.

وأشار إلى أن هذا الزيت من مسببات السرطان لعدد كبير من المصريين، حيث يتم إعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى، ولكنه لا يصلح حيث يتم بيعه مرة أخرى للمطاعم المصرية، التي يأكل منها عدد كبير من المواطنين.

وأضاف عبد الحميد أن هؤلاء التجار يعملون دون رقيب أو حسيب، حيث يتجولون بكل حرية في الشارع بميكروفونات لشراء الزيت المستعمل بـ"15 جنيها تقريبا"، وإعادة تدويره وبيعه للمطاعم بـ"30 جنيها"، علما بأن الزيت النظيف يباع بـ"50 جنيها" للكيلو الواحد.

وطالب عبد الحميد بسرعة تدخل الجهات المعنية والمسؤولين لوضع حد لهذا التصرف، الذي يتسبب في مرض عدد كبير من المواطنين في مصر.

المصدر: RT