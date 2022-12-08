مرض نادر يجبر شابة سورية على الضحك حتى الإغماء (فيديو)

أثارت قصة فتاة سورية مصابة بمرض نادر يجعلها تضحك بدون توقف، تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة في مقطع فديو متداول، حيث قالت إنها طردت من الحصة الدراسية 3 مرات بسبب ضحكها، مشيرة إلى أنها تنزل إلى مكتب المديرة أحيانا، ولا تستطيع التوقف عن الضحك، وبدل أن تقوم المعلمات بتعنيفها يضحكن معها.

وسألها المذيع عن آخر مرة بكت فيها، فأجابت وهي لا تكف عن الضحك: "ما باتذكر يمكن كنت لسه بحضن أمي".

فتاة سورية

مصابة بمرض الضحك المتواصل دون توقف pic.twitter.com/v4touGp5WK — حميد أحمد (@hamed_hindyani) December 7, 2022

وقالت إن رأسها يؤلمها ويكاد ينفجر من الضحك، مضيفة أنها تستمر بالضحك حتى يغمى عليها فتنام وتفيق على صوت المنبه صباحا.

ويعرف الضحك الهستيري بأنه اضطراب في الجهاز العصبي يجعل الشخص غير متحكم بمشاعره وانفعالاته، مثل الضحك والبكاء.

وأطلق علماء النفس على هذه الحالة عدة مسميات مثل "الاضطراب العاطفي" و"السلس العاطفي".

المصدر: RT