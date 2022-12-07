تفاصيل جديدة حول اغتيال محام في مصر بـ3 رصاصات في مكتبه

قال أحد أصدقاء المحامي المقتول على يد مجهول داخل مكتبه في مصر، إن المحامي كان معه الساعة التاسعة صباحا في المحكمة وأخبره أنه سيترك المحاماة ويتجه إلى عمل خاص لكنه فارق الحياة.

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وأضاف مسعد صديق المجني عليه في منشور عبر فيسبوك وهو يشعر بالحزن الشديد على صديقة المتوفي: "قال لينا تعالوا نفطر سوا وكأنه يودعنا، كان يومه مختلف ومبتسم عن باقي الأيام وكأنه يخبرنا أنه سيفارق الحياة".

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث جنائي بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مقتل المحامي بنداري حمدي بطلق ناري بالصدر داخل مكتبه بمنطقة أبو رواش بكرداسة، أن أحد الأشخاص له معلومات جنائية محمد. ف. ع، وشهرته محمد خيرية، أصاب المحامي بـ3 طلقات نافذة بالصدر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالي على شخص مصاب داخل مكتب المحاماة الخاص به بمنطقة أبو رواش، على الفور وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وعثرت على بنداري حمدي، 36 سنة، محامٍ مصاب بطلقات نارية بالصدر.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الواقعة، وأمكنت تحديد هوية مرتكب الواقعة، نفذ الجريمة باستخدام بندقية آلية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم.

المصدر : القاهرة 24