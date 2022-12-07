مصري يستخرج جثة زوجته بعد 45 يوما من وفاتها

يعمل رجال الطب الشرعي في مصر على إعداد تقرير الصفة التشريحية ومعرفة سبب وفاة ربة منزل بمحافظة الغربية، بعد اتهام زوجها لأسرتها بالتسبب في وفاتها وقتلها.

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كما كلفت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال أسرة المتوفاة عقب ورود تقرير الطبيب الشرعي في واقعة الوفاة على سبيل الاستدلال.

وكان زوج الضحية قد تقدم ببلاغ حمل رقم 8031 لسنة 2022 بدائرة مركز بسيون، طالب فيه باستخراج جثة زوجته من مدفنها بقرية قونا بدائرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ بعد وفاتها بـ 45 يوما لشكه بتعرضها للقتل، واتهم أسرة زوجته بقتلها، بعد أن قاموا بالاعتداء عليها بالضرب، أثناء تواجده في محل عمله في إحدى الشركات، لافتًا إلى أنها دفنت بدون الحصول على تصريح من مفتش الصحة أو النيابة العامة بمحل سكن الزوجية وتم دفنها بمحل إقامة أسرتها.

ومن جانبه، قال الزوج سعيد محمد الهشاوي، المقيم في قرية كفر نصير التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، إنه علم من الجيران أن أسرة زوجته تعدوا عليها بالضرب المبرح داخل مسكن الزوجية عندما كانت تتواجد به بمفردها، حتى توفيت نتيجة الإصابات التي تعرضت لها وأودت بحياتها.

وأضاف زوج المجني عليها، أنه عندما سأل أسرة زوجته عما حدث وسبب وفاتها، أخبروه بأنها أُصيبت بـ سكتة قلبية أودت بحياتها على الفور، ولكن لم يصدق ما قالوه بعدما استمع إلى أقوال الجيران وشهود العيان، وعلى الفور حرر بلاغًا في نيابة بسيون يتهم فيه أسرة زوجها بقتلها.

وأردف حديثه: حمايا وحماتي وأخو مراتي راحولها البيت وهي لوحدها وضربوها وقتلوها، وأنا كنت في الشغل بمحافظة أسوان، قعدوا عندها من الساعة 9 بليل لحد الفجر، وبعدها كلموني قالولي إنها جالها سكتة قلبية وماتت، ورفضوا يدفنوها في الغربية وخدوها بلدهم كفر الشيخ ودفنوها هناك ومخلونيش أشوفها.

من جانبه، قرر المحامي العام بمحافظة الغربية، استخراج جثمان ربة منزل تدعي دينا في العقد الثالث من العمر، ومقيمة بقرية كفر نصير التابعة لمركز ومدينة بسيون، بعد دفنها منذ 45 يوما، بمقابر "قونا" بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد إرسال مذكرة إنابة إلى النيابة العامة بمركز قلين، وذلك بعد أن تقدم زوجها ببلاغ يتهم فيه ذويها بإنهاء حياتها، واستدعاء الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

المصدر: القاهرة 24