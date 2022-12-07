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ساحرة تدخل برلمان لاتفيا

مجتمع

ساحرة تدخل برلمان لاتفيا
Gettyimages.ru
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قال موقع NRA، إن عضو برلمان لاتفيا ناتاليا مارشينكو - يودكو، قامت بتعيين الساحرة سانيتا بيتيري مساعدة لها في العمل النيابي.

وقالت الساحرة نفسها للموقع: "ولم الاستغراب، ألا يجوز أن تعمل الساحرة في البرلمان؟ أعتقد أننا مهمون للغاية ومفيدون في السياسة".

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وشددت سانيتا بيتيري في حديثها، على وجود عدد كبير من الساحرات والمشعوذات "يعملن قريبا من السياسة في لاتفيا".

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، تعتبر سانيتا بيتيري من الساحرات المعروفات في لاتفيا ولها باع طويل في مجال الطب غير التقليدي وخاصة العلاج بواسطة الحجر.

المصدر: نوفوستي  

 

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