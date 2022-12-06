مصر.. تأجيل محاكمة الإعلامي المتهم بالنصب وانتحال صفة مساعد مذيع مشهور

قررت محكمة جنح القليوبية المصرية تأجيل محاكمة الإعلامي المتهم بالنصب وانتحال صفة مساعد مذيع مشهور بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، لجلسة 8 ديسمبر الحالي.

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية، قد أحالت المتهم، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، وكذلك انتحال صفة مساعد مذيع شهير، إلى المحاكمة.

وحصل "القاهرة 24" على أمر إحالة المتهم هاني فوزي، الشهير بالإعلامي النصاب، في القضية رقم 32925/ 2022 جنح ثان شبرا الخيمة.

وجاء أمر الإحالة أن المتهم استولى على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود ربح وهمي على النحو المبين بالأوراق.

وكما جاء في التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمدیریة أمن القليوبية، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بشأن طلب تحريات المباحث في المحضر رقم 32928 / 2022، جنح القسم، أنه بإجراء التحريات السرية توصلت لصحة الواقعة، كما جاءت بأقوال الشاكين وهذا ما توصلت إليه التحريات.

وكشف خالد الهنداوي، المحامي المتخصص في الشق الجنائي وتهم التزوير، العقوبات المتوقع إصدارها ضد المتهم.

وقال المحامي، إن قانون العقوبات بخصوص قضايا التزوير المادة 206 مكرر، تنص على أنه يعاقب المتهم بالتزوير لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو إحدى المؤسسات، موضحا أن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات لهذا المتهم تخص بند قضية التزوير فقط.

وأشار إلى أن المتهم من المتوقع أن تتراوح عقوبته ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات حبس عن تهمة النصب، لافتا إلى أن هذا المتهم سوف يتم النظر في محاكمته على كل جريمة على حدة.

وأضاف المحامي، أن عقوبة النصب قد تختلف حسب المبالغ المالية التي احتال عليها المحتال من المواطنين، لافتا إلى أن النيابة من شأنها أثناء التحقيقات تصنيف جريمة النصب التي ارتكبها المتهم كانت قائمة على أي هدف.

وأوضح أن عقوبة هذا المتهم من الممكن أن تتراوح ما بين 7 أو 8 سنوات وفقا إلى إجمالي التهم المنسوبة إليه من قضايا انتحال الصفة والتزوير.

إقرأ المزيد

المصدر: القاهرة 24