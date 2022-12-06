مصر.. ترحيل المنتج وليد منصور إلى قسم شرطة أول مدينة نصر

كشف المحامي محمد سعيد، المدافع عن ضحايا المنتج وليد منصور، أن الأجهزة الأمنية رحّلته من قسم شرطة الشيخ زايد إلى قسم شرطة أول مدينة نصر.

وقال في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المنتج وليد منصور، يوم الأحد الماضي بعد مشاجرة مع ضحاياه منطقة الشيخ زايد، حيث حضر إلى المكان على إثر اتفاق مع الضحايا برد أموالهم التي تقدر بـ 4.3 مليون جنيه إليهم، مشيرا إلى أنه صادر بحقه أكثر من 50 حكما قضايا نهائيا وواجب التنفيذ.

وتواصل منصور مع القاهرة 24 بعد نشر خبر عن إلقاء القبض عليه من شرطة الشيخ زايد لاتهامه بعدد من القضايا النهائية، مؤكدا أن الواقعة قديمة وتعود إلى 4 أيام سابقة من الآن.

وأكد منصور خلال اتصال هاتفي مع القاهرة 24 أنه في أثناء ذهابه إلى أحد المولات التجارية بالشيخ زايد ضايقه 5 أشخاص بالتضييق عليه بالسيارة، على أثرها حدثت مشادة كلامية طلب النجدة بعدها، وأن النجدة طلبت منه ومن المتهمين الذهاب إلى القسم لتحرير محضر.

وأضاف: "تم تحرير محضر وإثبات أنهم اعتدوا علي ضربا، ما أدى إلى كسر بالذراع الأيمن، وتم إخلاء سبيلي من النيابة، فيما تم حبس المتهمين، في القضية رقم 4400 جنح أول زايد لسنة 2022، بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، بعد تحرير محضر محاولة سرقة واستعراض القوة، قائلا: أنا في مكتبي، ولو أردت الاتصال بي فيديو أنا جاهز نافيا ما تردد من أنباء عن القبض عليه".

إقرأ المزيد

المصدر: القاهرة 24