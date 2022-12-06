أنقذته وأجهشت بالبكاء.. الأمن الأردني يكرم ضابطة منعت شابا عن الانتحار (صورة)

كرّم مدير الأمن العام في الأردن، اللواء عبيد الله المعايطة، يوم الثلاثاء، الملازم علا الجالودي، على حرفيتها ودورها الإنساني بمنعها شابا من الانتحار.

وقال اللواء المعايطة إن هذا العمل ليس بغريب على نشامى ونشميات الأمن العام الذين يستندون لرسالة الأمن ومبادئها النبيلة القائمة على خدمة المواطنين وتعزيز أمنهم وحماية أرواحهم.

وأكد المعايطة أن منتسبي الأمن العام هم العون والسند لكل الأردنيين.

وتمكنت شرطية أردنية من إنقاذ شاب كان يحاول الانتحار بإلقاء نفسه من جسر في العاصمة عمان، حيث أقنعته بالعدول عن ذلك.

وفي فيديو وثق الحادثة، وتداولته مواقع أردنية، ظهرت الشرطية وهي تقنع الشاب بالعدول عن الانتحار، كما تدخل بعض المارة، في المحاولة.

وبدا على الشرطية التأثر حين استطاعت إنقاذ الشاب، فجلست تبكي، وسط عبارات الثناء من المارة.

وحصد فيديو الشرطية ملايين المشاهدات على الصفحات التي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام أردنية