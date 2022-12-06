بعد فيديو اعتداء ضابط على ممرضات.. اعتداء جماعي جديد في مصر

تمكنت مباحث البحيرة في مصر، من ضبط 6 من أهالى مريض اعتدوا بالضرب على طبيب و4 ممرضين ورجل أمن بمستشفى إيتاى البارود.

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وشهدت المحافظة الواقعة أمس الاثنين، حيث تم التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود، خلال وجودهم داخل الاستقبال برفقة مريض مصاب باختناق إثر وقوع حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بقرية ششت الإنعام التابعة لدائرة المركز.

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة، ادعوا أنه داخل مستشفى قويسنا المركزي، التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، ظهر فيها مشاجرة بعض العاملين في المستشفى من تمريض وعمال، وأشخاص آخرين من خارج المستشفى.

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار.

ووفقا للنقابة في بيانها "تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة اخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة".

وطالب نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافته إلى أن النقابة أرسلت تليغراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.

المصدر: الشروق