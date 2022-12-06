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"ليس إسرائيليا".. صورة تكشف مفاجأة حول صديق محمد صلاح في دبي

الرياضة

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كشفت وسائل الإعلام المصرية مفاجأة حول صورة الصحفي الإسرائيلي روعي كايس، التي أثار بها الجدل بعد نشره صورة لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح وبجانبه شخص إسرائيلي.

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وقال كايس: خلال مونديال كأس العالم في قطر شوهد نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بجانب أحد المصطافين الإسرائيلين في دبي.

لكن الشخص الذي بجانب محمد صلاح في الصورة ليس سائحا إسرائيليا كما ادعى كايس. إنما هو محمد عرفي صديق محمد صلاح والمقيم في دبي.

ويقضي محمد صلاح إجازته في دبي، أثناء مباريات كأس العالم في قطر، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي بعد نهاية كأس العالم.

وظهر محمد عرفي مع محمد صلاح في أكثر مناسبة، والتقط عرفي صورا مع صلاح كان من أشهرها تتويج جناح ليفربول بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول في عام 2019.

المصدر: الشروق

مونديال قطر

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