مصر.. واقعة "أكياس مبهمة" في نهر النيل تثير ضجة كبيرة والأمن يتحرك بشكل عاجل

أثيرت ضجة كبيرة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رصد فيديو قيام سفينة تمر في نهر النيل بإلقاء أكياس مبهمة في النهر.

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وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، متضمنا قيام العاملين بإحدى العائمات السياحية بإلقاء المخلفات "أكياس بلاستيكية" بنهر النيل حال إبحارها من محافظة أسوان اتجاه محافظة الأقصر.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالانتقال للعائمة المشار إليها حال وجودها بأحد المراسي بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبسؤال المدير المسؤول قرر قيام (اثنين من العاملين بالعائمة) بإلقاء بعض المخلفات بنهر النيل دون علمه، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

من جانبها، قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام إحدى البواخر بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان.

وأكدت وزارة الري أنه تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، حيث تم التحقيق في الواقعة، وتبين عدم التزام الباخرة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقائها بمجرى نهر النيل بدلًا من إلقائها في الأماكن المخصصة.

المصدر: القاهرة 24