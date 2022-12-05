مصر.. محاولة تهريب سبيكة ذهبية بطريقة ماكرة (صورة)

تمكنت الجمارك المصرية من إحباط محاولة لتهريب راكب سوداني الجنسية سبيكة من الذهب.

وبناءً على مذكرة معلوما، مفادها اعتزام الراكب ع.ا.ب 26 سنة سوداني الجنسية، تهريب سبيكة ذهبية، تبين أثناء تفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود سبيكة ( قطعة) من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من معدن الذهب، مخبأة في حذاءه (شبشب) الذي يرتديه بين النعل والفرش، ومخيط عليها بوزن إجمالي 770 جراما تقريبا.

وفي السياق ذاته، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار ستزيد خلال الفترة المقبلة طالما هناك طلب عليه، مضيفًا: نحن مش سعداء بكل اللي بيحصل في أسواق الذهب.

وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، مساء اليوم الإثنين: لو عايزين الأسعار تنزل يبقي لازم نقلل من زيادة الطلب على شراء السبائك، والجنيهات، ولازم يكون فيه حلول غير تقليدية، لإعادة الاستقرار في الأسواق مرة أخرى.

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سبب الزيادات المتتالية في الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب.

وشهد سوق الذهب في مصر، اليوم الإثنين، حالة كبيرة من عدم الاستقرار، حيث تجاوز سعر جرام الذهب من عيار 21 حاجز الـ 1800 جنيه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحريك الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لم تشهدها أسواق الصاغة المصرية من قبل.

وعلى الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية في البورصة العالمية، والتي سجلت 1797 دولار أمريكيا، بعدما وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، إلا أن أسعار الذهب قد ارتفعت بشكل كبير وخاصةً خلال أسبوع فقط، والذي شهد عدة ارتفاعات متتالية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 2000 جنيه، أما عيار 18 فـ سجل 1547 جنيهًا.

المصدر: القاهرة 24