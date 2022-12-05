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"أنا رجل وهو شاذ".. جدل تثيره حملة ضد المثلية في الكويت

مجتمع

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انتشرت في الكويت لوحات إعلانية كتب عليها "هو مو مثلي... أنا رجل وهو شاذ"، وذلك ضمن حملة ضد المثلية أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض.

الحملة التي أطلقتها 25 جمعية كويتية، وتجسدت بعبارات على لسان رجال ونساء (هي مو مثلية.. أنا امرأة وهي شاذة)، لاقت ترحيبا في صحف الكويتية، إذ قالت صحيفة "الراي" في افتتاحية لرئيس تحريرها، إن تلك العبارة "كانت ردا طبيعيا على حملة دولية غير طبيعيّة فاقت حدود المبالغات بغية إقحام ثقافة جديدة إلى القيم التي يُؤمن بها، ليس الكويتيون فحسب بل غالبية سكان الأرض، وبهدف تشويه الفطرة الإنسانية المحروسة أساسا بالعناية والإيمان والوعي".

صحف أخرى كويتية وخليجية، وصفت الحملة بأنها تزيد الوعي ضد "الحملات العالمية الممنهجة لدعم الشذوذ"، وأنها تسعى "لحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة". وتحمي الجيل "من الوقوع في فخ الحملات لترويج ما يعرف بـ"المثلية الجنسية".

الحملة التي جاءت بعد جدل حوادث رافقت مونديل قطر، وخاصة السجال الذي خاضته قطر بسبب رفضها السماح بأنشطة تروج للمثلية، لاقت انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلن كويتيون وخليجيون دعمهم للحملة، بينما اعتبرها آخرون نوعا من الترويج للمثلية، والمبالغة في تضخيمها.

بينما رأى ناشطون حقوقيون أن الحملة تمثل تحريضا على الكراهية.

المصدر: RT

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