مقتل نجل أحد زعماء الطرق الصوفية في السودان بوابل من الرصاص

قتل مسلحون عبد الغني أحمد عبد الله الفكي أبو ناجمة، نجل أحد زعماء الطرق الصوفية بالسودان بوابل من الرصاص، بعد تصديه لمحاولتهم نهب مواشيه في قرية القهيد ريفي شندي.

وقال الناشط الطوعي المعلم بمدارس الرحل ابن عم القتيل، الأمين عبد الماجد الناجمابي، إن "عبد الغني البالغ من المعر (18) عاما، كان في موقع رعي مواشيه مساء أمس "الأحد" عندما قدمت نحوه عربتا "تويوتا بوكس موديل 2020" على متنهما مسلحون وحاولوا نهب مواشيه، إلا أنه تصدى لهم ودخل معهم في عراك وضرب أحدهم في رأسه، ما دفع أحدهم لإشهار بندقية كلاشينكوف وإفراغ 7 رصاصات في جسده خر بعدها صريعاً وفر الجناة بعد إطلاق النار".

وتم نقل جثمان القتيل لمشرحة مستشفى شندي وتم فتح بلاغ في القسم الأوسط بشندي، ومن ثم تحويل الجثمان لمشرحة عطبرة بناء على طلب أسرته.

وتوافد عدد من زعماء قبائل المنطقة ورجالات الطرق الصوفية، لمواساة الأسرة التي تنتمي لسجادة الطريقة الختمية والسجادة العجيمية.

المصدر: الراكوبة نيوز