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غضب يجتاح المسلمين بعد رقص "تيك توكر" أجنبي على آيات من القرآن الكريم (صور)

مجتمع

غضب يجتاح المسلمين بعد رقص
غضب يجتاح المسلمين بعد رقص "تيك توكر" أجنبي على آيات من القرآن الكريم
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نشر شاب فيديو قصيرا عبر "تيك توك"، ظهر فيه يرقص على صوت ترتيل القرآن الكريم، مزجه مع أغنية أجنبية.

والآية التي قام الشاب بتلحينها والرقص عليها مع مزجها بإحدى الأغنيات بطريقة تعبر عن الإهانة للإسلام والمسلمين: "وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا".

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من مستخدمي تيك توك وشاركه قرابة 5000 آلاف شخص، وقلده مئات الأشخاص بالرقص على آيات القرآن الكريم، قبل أن يحذفه من صفحته على "تيك توك".

غضب يجتاح المسلمين بعد رقص
غضب يجتاح المسلمين بعد رقص

وتعليقا على المنشور، قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمود مهنا، في تصريح لـ"القاهرة 24"، إن أعداء الإسلام كثيرون، لافتا إلى أن فعلهم لا يضر الإسلام في شيء، مشددا على ضرورة عدم إساءة المسلمين إلى مقدسات غيرهم من الأديان.

وأضاف أن النبي محمد أمرنا باحترام الكتب المقدسة لأصحاب الديانات الأخرى، وألا نهين أيا منها، مردفا: "نحن نحترم الأديان، وغيرنا قد لا يحترمنا، ولكن كل إناء ينضح بما فيه".

وتابع قائلا: "هم كافرون بالإسلام والمسلمين، فليفعلوا ما يشاؤون، والله عز وجل قال: "إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون.. هم يستهزؤون بنا ونحن لا نفعل".

وناشد مهنا جميع المسلمين، بألا يردوا الإساءة بالإساءة، بل عليهم التحلي بأخلاق النبي محمد وشمائله، والالتزام بتعاليمه التي وجه فيها بضرورة احترام الأديان جميعا.

واختتم محمود مهنا موجها الكلام لهذا الشاب ومن قلدوه، قائلا: "نحن نرد عليكم بأن كتبكم المقدسة بين أيدينا، لكن ديننا أمرنا ألا نستهزئ بمقدساتكم، فافعلوا ما تشاؤون".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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