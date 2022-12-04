بعد 4 أيام من فقد الوطن والأم.. الطفل الجزائري العالق في مطار اسطنبول يعود إلى بلاده الإثنين (فيديو)

أعلنت الجالية الجزائرية في تركيا التوصل إلى حل لقضية الطفل عمار لعور، الذي فقد والدته في إسطنبول، وبقي في المطار عالقا مع والده منذ الأربعاء الماضي.

وكان لعور ظهر في تسجيل مصور، وهو يتحدث كيف أخبروه أن والدته ماتت، عقب عودته مع والديه من السعودية حيث أدوا مناسك العمرة، وحاز التسجيل انتشارا وتعاطفا شعبيا كبيرا:

تدهورت الحالة الصحية للوالدة، في مطار اسطنبول، وهو ما جعل الأسرة تتخلف عن رحلة العودة، لنقلها إلى المستشفى، إلا أنها قضت هناك، وكان على لعور أن يعاني مرارة فقدها، مضافا إليها مرارة البعد عن بلاده، إذ بقي عالقا مع والده عمر في مطار اسطنبول منذ الأربعاء الماضي.

منتدى الجالية الجزائرية في تركيا، ذكر مساء اليوم الأحد، أن لعور ووالده سيغادران إلى الجزائر يوم غد الإثنين.

وأضاف المنتدى أنه سيتم متابعة نقل جثمان الوالدة المتوفاة غدا على مستوى القنصلية العامة الجزائرية باسطنبول.

وأشار المنتدى إلى أنه أجرى "الاتصالات اللازمة لتقديم المساعدة، بما فيها التواصل مع العائلة بولاية تبسة".

المصدر: RT