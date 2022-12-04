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النيابة المصرية تصدر بيانا عقب أنباء محاكمة منة شلبي

مجتمع

النيابة المصرية تصدر بيانا عقب أنباء محاكمة منة شلبي
Legion-Media
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نفت النيابة العامة المصرية صحة الخبر المتداول اليوم بالمواقع الإخبارية بإحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة.

وأكدت النيابة العامة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

وأهابت بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية سابقا إن الفنانة منة شلبي لم تتم إحالتها لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة حيازة المواد المخدرة. 

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المصدر: موقع النيابة العامة المصرية

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