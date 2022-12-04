"استدرجهن لأفعال لا أخلاقية".. الأمن العراقي ينشر اعترافات "ساحر يحتال على النساء" (فيديو)

نشر جهاز الأمن الوطني العراقي اعترافات مشبوه "امتهن السحر والشعوذة للاحتيال على النساء".

وقال المتهم الذي نشر الجهاز اعترافاته: "منذ خمس سنوات بدأت العمل بالسحر والشعوذة، واستدرجت مجموعة من النساء وطلبت منهن أفعالا لا أخلاقية".

وأضاف: "كنت أقوم بأفعال سحر المحبة وعقد اللسان والتفرقة بين الأزواج والعوائل. كل حالة أتقاضى عليها نحو 400 دولار أمريكي".

وأشار إلى أنه "كان يستدرج بعض النساء إلى منزله لطلب أفعال لا أخلاقية منهن في حال لم يتمكن من دفع أجور السحر".

المصدر: RT