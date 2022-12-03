مصر.. القبض على منتحل صفة مسؤول بجهة سيادية وتشكيله العصابي

كشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن مخطط إجرامي لتشكيل عصابي نشط في الاتجار بالنقد الأجنبي والنصب والاحتيال.

ووردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسؤول بإحدى الجهات السيادية بالدولة بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.

وتبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية والتى شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.

وتم ضبطهم وأسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

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المصدر: صدى البلد