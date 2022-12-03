قرآن مثقوب بسلاسل قرب المدخل.. اعتداء عنصري على مسجد في السويد

تعرض مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم لاعتداء، حيث علق عنصريون نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخل البناء.

ونشر مسجد ستوكهولم صورة للاعتداء ولفت إلى أن المسجد ورواده يتلقون تهديدات باستمرار من العنصريين.

وأشارت إدارة المسجد إلى أنها نشرت الصورة والمعلومات حول الاعتداء للفت الرأي العام وكي لا تصبح جرائم الكراهية أمرا عاديا.

وسبق أن قام عنصريون برسم علامة النازية مرات عدة على باب المسجد وكتابة عبارات معادية للإسلام.

المصدر: وكالات