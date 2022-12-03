لمناسبة زيارة السيسي.. أكبر مائدة إطعام لأهالي قرية مصرية (صور)

أقامت مؤسسة خيرية مصرية أكبر مائدة إطعام لأهالي قرية الحصص بالدقهلية، وذلك احتفالا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت زيارة السيسي قد شملت مدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وجاء ذلك بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وعدد من متطوعيها وأهالي القرية.

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500 فدان ويضم المجلس القروي للحصص عدد 35 تابعا، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز شربين لنسبة 99% في مشروعات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، وبلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين 4.5 مليارات جنيه.

المصدر: RT