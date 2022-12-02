مصر.. إصابة 14 شخصا معظمهم أطفال جراء انهيار مفاجئ في ملاهي قنا

أصيب 14 شخصا معظمهم أطفال جراء انهيار مفاجئ في لعبة الملاهي بمجمع الألمنيوم بمركز نجع حمادي في محافظة قنا المصرية، ما دفع المحافظة لطلب مراجعة تراخيص تلك الملاهي.

ونقل مكتب إعلام قنا، عن محافظ المدينة أشرف الداودي، أن الحادث أسفر عن إصابة 14 حالة ما بين أطفال وبالغين، واضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لخمس حالات بسيطة في موقع الحادث، وتم نقل 9 حالات أخرى إلى مستشفى نجع حمادي العام ومستشفى مصنع الألمنيوم.

وأكد الداودي أن جميع إصابات الحالات التي تم نقلها إلى المستشفى ليست خطيرة، وإنما عبارة عن سحجات، وكدمات وكسور بسيطة، وأشار إلى أن جميع المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج باستثناء ثلاث حالات من المنتظر خروجها قريبا.

ووجه محافظ قنا بمراجعة تراخيص تلك الملاهي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إغلاقها في حال مخالفتها للاشتراطات المقررة.

المصدر: RT