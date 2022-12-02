تلفيق "اختطاف فتاة" وتحذيرات من خطاب عنصري ضد المهاجرين بالمغرب

انطلقت في المغرب تحذيرات من خطورة حديث فئات من المغاربة بخطاب عنيف عن المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، مستخدمين في حقهم أوصافا ونعوتا قدحية.

وحذّر الإعلامي المغربي والباحث في شؤون الهجرة حسن بنطالب، من أن ردود الفعل العنصرية الصادرة عن بعض المغاربة إزاء المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء تكون غالبا مبنية على وقائع غير صحيحة.

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واستدل بنطالب، في حلقة نقاش نظمتها جمعية مناهضة العنصرية GADEM حول "خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي"، بواقعة ادّعاء اختطاف شاب من غينيا لفتاة من مقبرة في مدينة الدار البيضاء والتي أثارت ضجة واسعة، قبل أن يتبين أن الشاب المتهم بريء من التهمة الملفقة له.

وأوضح بنطالب أن الشهود الذين صرّحوا للمواقع الإلكترونية لم يكونوا شاهدي عيان حقيقيين، ولم يكن هناك تطابق في تصريحاتهم؛ إلا أن تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي جعل المتلقين يعتقدون بحقيقة وقوع حادثة الاختطاف.

وحذر الإعلامي المغربي من أنه حتى الصحفيين الذين يأخذون تصريحات تحتوي على مضمون ذي نزعة عنصرية لا يشكل الأمر مشكلة بالنسبة لهم.

المصدر: هسبريس