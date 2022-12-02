المفوضية الأوروبية تحظر رحلات الطيران الداخلية القصيرة في فرنسا

صادقت المفوضية الأوروبية على حظر الرحلات الداخلية الفرنسية التي يمكن استبدالها برحلات القطار لأقلّ من ساعتين ونصف، تطبيقا لقانون المناخ لعام 2021.

ويتضمن المرسوم حسبما نشرته الجمعة الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إعادة النظر في هذا الإجراء بعد ثلاث سنوات، علما بأنه سيطبق أيضًا على رحلات ترانزيت.

لكن حسبما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، يُفترض أن ينص المرسوم المستقبلي الذي ستصدره فرنسا بهذا الشأن على أن "الربط بين المطارات الوطنية سيكون دائمًا ممكنًا لحين تطوير ما يكفي من السكك الحديد التي تتجه إلى المطارات".

ولفتت المديرية العامة إلى أن "الإجراء الذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية سيحظر الرحلات الجوية الداخلية التي يمكن استبدالها برحلات مباشرة بالقطار، وتستغرق أقلّ من ساعتين ونصف ساعة، مع تواتر كافٍ وجداول زمنية مُرضية".

في ديسمبر 2021، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تجري "تحليلًا معمقًا" لهذا المشروع الذي يعارضه اتحاد المطارات الفرنسية بالتضامن مع الفرع الأوروبي للمجلس الدولي للمطارات.

وجرت مناقشات بين المفوضية والحكومة الفرنسية للتأكد من أن المشروع يتوافق مع التشريعات الأوروبية.

المصدر: AFP