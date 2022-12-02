وفاة "آكل لحوم البشر" الياباني إيسي ساغاوا (صور + فيديو)

توفي الياباني إيسي ساغاوا المعروف بـ"آكل لحوم البشر"، بعد أكثر من 40 عاما على الجريمة التي استدعت إطلاق هذه التسمية عليه، حيث قتل طالبة هولندية في باريس وأكل أجزاء من جثتها.

وفارق ساغاوا (73 سنة) الحياة في 24 نوفمبر نتيجة إصابته بالتهاب رئوي، وأقيمت جنازة له بحضور أقاربه فقط من دون تنظيم مراسم رسمية، على ما ذكر شقيقه جون، في بيان.

وكان إيسي ساغاوا طالبا في جامعة سوربون في باريس عندما دعا في 11 يونيو 1981 زميلته الهولندية رينيه هارتفلت لتناول العشاء في منزله.

وعندما حضرت لمنزله أطلق عليها النار وأرداها قتيلة ثم اغتصبها وقطعها إربا قبل أن يتناول أعضاء عدة من جسدها على مدى ثلاثة أيام، ولم يتوان عن التقاط صور كثيرة لجريمته المروعة.

Muere el asesino japonés conocido como el 'caníbal de Kobe'. A pesar de haber matado, violado e ingerido los restos de su víctima durante 3 días, Issei Sagawa nunca pasó un día en prisión por su crimen. Así las leyes igualitas en México... pic.twitter.com/hKCF0P74ut — Chikistrakiz (@chikistrakiz) December 2, 2022

وحاول ساغاوا التخلص من بقايا جثة الشابة فوضع الأشلاء داخل حقيبتين وتركهما في متنزه بوا دو بولوني، لكن الشرطة تمكنت من العثور عليه وتوقيفه.

واعترف ساغاوا بارتكابه الجريمة قائلا "إن أكل هذه الفتاة كان تعبيرا عن الحب.. أردت أن أشعر في داخلي بوجود شخص أحبه".

وبعد أن أكد خبراء متخصصون أنه يعاني اضطرابا ذهنيا، أفلت من المحاكمة وأودع مركزا للأمراض النفسية في فرنسا ثم مركزا آخر باليابان، قبل أن يستعيد حريته في أغسطس 1985.

وأثارت مغادرته فرنسا سخط أسرة الضحية وأشخاص كثر.

وتعهدت أسرة الضحية بممارسة ضغط على الرأي العام الياباني "لعدم إطلاق سراح القاتل مطلقا".

AFP / Dominique Faget - Paris 1981

AFP / Unji Kurokawa - 1992

وبعد أن أصبح "نجما" في وسائل الإعلام، كان ساغاوا يستقبل صحافيين كثرا في شقته الواقعة في ضواحي طوكيو، وأجرى مقابلة مع إحدى القنوات اليابانية ونشر كتبا عدة سجلت أرقام مبيعات مرتفعة بينها "آكل لحوم البشر" و"أرغب في أن أؤكل"، إضافة إلى إعداده قصة مصورة سرد فيها تفاصيل جريمته.

وبدا إيسي ساغاوا قلقا من أن تقرأ كتبه خارج اليابان، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية في أوائل تسعينيات القرن الماضي "لم أتخيل قط أن عائلة الضحية قد تقرأ كتبي".

وشكلت جريمته مصدر إلهام للكاتب الياباني جورو كارا، الذي فاز عام 1982 بجائزة أكوتاغاوا الأدبية المرموقة عن روايته "رسالة ساغاوا" التي تتناول الجريمة.

ولمحت فرقة الروك البريطانية "ذي سترنغلرز" إلى الجريمة في أغنيتها الفرنسية "لا فولي" التي صدرت عام 1981.

Le tueur cannibale japonais Issei Sagawa est mort à 73 ans ce 22 nov. Avait bénéficié d’un non-lieu et tenez-vous bien : embauché dans des pubs pour des chaînes de resto de viande

(a aussi joué dans un film érotique mettant en scène une femme néerlandaise comme sa victime).

1/2 pic.twitter.com/B91xsJ0Ie3 — 🇫🇷 Frédéric Jean-Marie Bascuñana (@fredbasc) December 2, 2022

وعام 2017 عرض فيلم وثائقي بعنوان "كانيبا" يؤكد ساغاوا فيه أنه غير قادر على "تفسير" تصرفه، وقال في الفيلم "هذا بكل بساطة ما كنت أتخيله.. ولا أستطيع إضافة المزيد.. سيعتقد الناس أنني مجنون"، وأشار إلى أن هوسه "من المستحيل كبحه".

وذكر الفيلم الوثائقي أن ساغاوا اكتشف هوسه في أكل لحوم البشر عندما كان مراهقا، وهي الفترة التي أدرك فيها رغباته الجنسية، وكان هوسه مركزا على الممثلات الشقراوات في السينما الغربية تحديدا، فيما كانت النجمة الأمريكية غرايس كيلي "من أوائل النساء اللاتي جذبنه".

وأشار مخرجا الوثائقي فيرينا بارافيل، ولوسيان كاستاينغ تيلور، إلى أنهما اختبرا مجموعة من "المشاعر المتضاربة" خلال الأشهر التي أمضياها مع إيسي ساغاوا وشقيقه جون.

المصدر: أ ف ب