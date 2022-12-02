طالبة تركية تتعرض للطعن حتى الموت في مرحاض المدرسة (صور)

شهدت ولاية مرسين جنوب تركيا حادثا مأساويا، حيث تعرضت طالبة في الصف السابع للطعن على يد زميلتها حتى الموت.

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن الطالبة فاطمة نيسا يوراكلي، البالغة من العمر 12 عاما، لقيت مصرعها بعد تعرضها للضرب والطعن في المرحاض في الطابق الأرضي بمدرسة حسين أوزار مارزكجي المتوسطة في مرسين.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في المدرسة عثروا على فاطمة يوراكلي، في المرحاض تعاني من إصابات خطيرة، وتنزف بشدة.

وذكرت الصحيفة أنه تم نقل الطالبة إلى مستشفى مدينة مرسين بواسطة سيارة إسعاف، لكن جهود إنقاذها فشلت رغم كل التدخلات الطبية.

وتبين أن الطالبة تعرضت للطعن والضرب في 5 مواضع متفرقة من جسدها.

وكشفت فرق الشرطة التي حضرت إلى المدرسة للتحقيق أن الطالبة "H.D" زميلة يوراكلي في الفصل، هي المتهمة بارتكاب الحادث، والتي قالت في شهادتها للشرطة إنها انتقمت من يوراكلي بعدما سخرت من حصولها على درجة متدنية في امتحان مدرسي قبل أيام.

وفرض المدعي العام بولاية مارسين، حظرا على تداول الأنباء المتعلقة بمقتل الطفلة على يد زميلتها دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل أو أسباب الحظر.

وحتى الآن ترفض عائلة الضحية الإدلاء بتعليقات للصحافيين أو وسائل الإعلام، في حين لم يعرف إذا ما كانت السلطات قد طالبتها بذلك.

/ Twitter

/ Twitter

المصدر: صحيفة "زمان" التركية