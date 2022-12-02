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بعد ساعات من مديحه لهتلر.. كاني ويست يفجر فضيحة جديدة تخص طليقته

مجتمع

بعد ساعات من مديحه لهتلر.. كاني ويست يفجر فضيحة جديدة تخص طليقته
Globallookpress
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يواصل مغني الراب الأمريكي الشهير، كاني ويست، إثارة الجدل بتغريداته، فبعد ساعات من تدوينة أبدى فيها إعجابه بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، فجر فضيحة جديدة تمس طليقته كيم كاردشيان.

وشن ويست في تغريدة جديدة هجوما على نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، كريس بول، وقال إنه أمسك به متلبسا في علاقة غرامية مع طليقته كيم كارداشيان، التي كانت زوجته في ذلك الوقت.

وأعرب ويست في تغريدة، الخميس، عن إعجابه بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، وقال في حديث لبرنامج InfoWars، يوم الخميس: "أنا أرى أمورا جيدة في هتلر أيضا... من غير المسموح الحديث بشكل مفتوح عن أن هذا الشخص فعل أي شيء جيد، وأنا ممتعض من ذلك".

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وتابع قائلا إن "كل كائن بشري له أي شيء ذو قيمة، ما يجلبه إلى العالم، وخصوصا هتلر".

وقال ويست إن هتلر "اخترع طرق السيارات والميكروفون الذي استخدمه كموسيقي".

يذكر أنه كانت هناك في وقت سابق تقارير إعلامية عن إعجاب كاني ويست بأدولف هتلر.

كما أعلن عدد من الشركات عن وقف التعاون مع كاني ويست بعد إدلائه ببعض التعليقات المثيرة للجدل، والتي اعتبرها البعض معادية للسامية.

المصدر: "تويتر"  

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